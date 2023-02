Ultimo è arrivato secondo

Marco Mengoni continua la sua cavalcata verso il successo del 73° Festival di Sanremo dopo aver vinto la serata delle cover con Let it be dei Beatles insieme al Kingdom Choir, incassando una meritata standing ovation dalla platea dell’Ariston.

Ultimo (con Eros Ramazzotti e un medley delle canzoni di quest’ultimo) si è piazzato al secondo posto. Chiude il podio Lazza, che ha voluto accanto a sé Emma e il primo violino della scala Laura Marzadori in La Fine di Nesli.

Giorgia ed Elisa (con Luce e Di sole e d’azzurro) sono quarte, Mr. Rain con Fasma e Qualcosa di Grande di Cesare Cremonini sono quinti.

A caldo, Marco Mengoni ha commentato così: “Questo premio lo devo dividere con tutti, con l’orchestra e con il coro”.

La classifica generale aggiornata

Alla luce del risultato della serata delle cover, in attesa della serata finale, la classifica aggiornata è questa:

Marco Mengoni è sempre in testa ed è il favoritissimo per la vittoria finale. Poi Ultimo, Lazza, Mr. Rain, Giorgia, Tananai, Madame, Rosa Chemical, Elodie, Colapesce Dimartino, Gianluca Grignani, Coma_cose, Modà, Articolo 31, LDA, Leo Gassmann, Paola & CHiara, Ariete, Mara Sattei, Colla Zio, gIANMARIA, I Cugini di Campagna, Levante, Olly, Anna Oxa, Will, Shari, Sethu.