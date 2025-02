Impressionante share

La 75ª edizione del Festival di Sanremo ha preso il via ieri, 11 febbraio, segnando un ritorno trionfale per Carlo Conti alla conduzione. Affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti, Conti ha guidato una serata che ha registrato ascolti eccezionali, confermando l’intramontabile fascino della kermesse musicale italiana.

Ascolti da capogiro

La serata inaugurale ha catturato l’attenzione di 12.600.000 telespettatori, pari a un impressionante 65,3% di share, secondo i dati della Total Audience. Questo nuovo sistema di rilevazione, introdotto a dicembre 2024, considera non solo gli spettatori della televisione tradizionale, ma anche coloro che seguono il Festival su dispositivi digitali come smartphone, tablet e smart TV attraverso piattaforme come RaiPlay.

Analizzando nel dettaglio, il segmento “Sanremo Start” (20:41 – 21:10) ha registrato 13.327.000 telespettatori con uno share del 51,88%. La prima parte della serata (21:15 – 23:26) ha raggiunto 16.199.000 spettatori, equivalenti al 63,68% di share, mentre la seconda parte (23:30 – 1:20) ha mantenuto 8.322.000 spettatori con un picco di share del 69,25%.

Confronto con le edizioni precedenti

Rispetto all’edizione del 2024, condotta da Amadeus, che aveva ottenuto una media di 10.561.000 telespettatori con il 65,1% di share, l’edizione 2025 segna un incremento sia in termini di spettatori che di share. Tuttavia, è importante notare che il confronto diretto è reso complesso dall’introduzione della Total Audience, che amplia il bacino di rilevazione includendo le nuove modalità di fruizione digitale.

Il itorno di Carlo Conti

Carlo Conti, al suo quarto Festival, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di attrarre il grande pubblico. Le sue precedenti edizioni (2015, 2016 e 2017) avevano registrato ascolti elevati, con share rispettivamente del 49,3%, 49,5% e 50,4%. L’edizione 2025 rappresenta quindi un ulteriore passo avanti, consolidando la sua posizione tra i conduttori più amati dal pubblico italiano.

Ospiti e momenti salienti della serata

La serata è stata arricchita dalla presenza di ospiti di grande calibro. Jovanotti ha infiammato il palco con una performance energica, mentre Antonella Clerici e Gerry Scotti hanno portato la loro esperienza e simpatia, contribuendo a creare un’atmosfera coinvolgente e dinamica.

Innovazioni tecnologiche e nuove modalità di fruizione

L’introduzione della Total Audience riflette l’evoluzione delle abitudini degli spettatori, sempre più orientati verso la fruizione digitale. Questo sistema di rilevazione offre una visione più completa dell’audience, considerando sia la televisione tradizionale che le piattaforme online, e sottolinea l’importanza crescente dei nuovi media nella diffusione di eventi culturali di massa.