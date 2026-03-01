La classifica finale

La finale del Festival di Sanremo 2026 ha registrato su Rai 1 una media di 11.022.000 telespettatori con il 68,8% di share in total audience. Il dato, diffuso all’indomani della serata conclusiva, segna un calo rispetto al 2025, quando l’ultima puntata aveva raggiunto 13.427.000 spettatori e il 73,1% di share. La differenza è netta: oltre 2,4 milioni di spettatori in meno e 4,3 punti percentuali di share persi in dodici mesi. Per il pubblico significa una platea comunque ampia – quasi 7 televisori accesi su 10 – ma inferiore ai picchi delle due edizioni precedenti.

Come leggere il 68,8%: confronto diretto con le ultime cinque finali

Il 68,8% di share ottenuto nel 2026 supera le finali del 2023 (66%), del 2022 (65%) e del 2021 (54,4%). Non raggiunge invece il 74,1% del 2024 né il 73,1% del 2025. In termini di spettatori medi, l’edizione 2026 si colloca sotto tutte le finali dal 2022 in avanti, ad eccezione del 2021.

La vittoria di Sal Da Vinci e le parole dal palco

A vincere il Festival di Sanremo 2026 è stato Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì. Subito dopo la proclamazione, il cantante si è inginocchiato sul palco dell’Ariston.

Le sue prime parole: “Grazie, grazie veramente di cuore a tutti. Non capisco niente. Questo premio lo voglio condividere con la mia famiglia che mi ha aiutato a superare ogni momento e lo voglio dedicare alla mia città, Napoli”.

La classifica completa di Sanremo 2026

Sal Da Vinci – Saremo io e te Sayf – Tu mi piaci Ditonellapiaga – Che fastidio! Arisa – Magica favola Fedez e Masini – Male necessario Nayt – Prima che Fulminacci – Stupida Fortuna Ermal Meta – Stella Stellina Serena Brancale – Qui con me Tommaso Paradiso – I romantici LDA e AKA 7even – Poesie clandestine Luchè – Labirinto Bambole di pezza – Resta con me Levante – Sei tu J-Ax – Italia Starter Pack Tredici Pietro – Uomo che cade Samurai Jay – Ossessione Raf – Ora e per sempre Malika Ayane – Animali notturni Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare Maria Antonietta e Colombre – La felicita’ e basta Michele Bravi – Prima o poi Francesco Renga – Il meglio di me Patty Pravo – Opera Chiello – Ti penso sempre Elettra Lamborghini – Voila’ Dargen D’Amico – AI AI Leo Gassmann – Naturale Mara Sattei – Le cose che non sai di me Eddie Brock – Avvoltoi

Il messaggio di Carlo Verdone a Sal Da Vinci

Tra le reazioni più condivise sui social c’è quella di Carlo Verdone, che ha ricordato il primo incontro con Sal Da Vinci durante un casting del 1985 per il film Troppo forte.

Il regista ha scritto: “Era il 1985, stavo facendo il casting di ‘Troppo forte’. E mancava il ruolo del più giovane del gruppo, l’unico che mi avrebbe voluto bene senza mai prendermi in giro. Si presentò un ragazzetto col papà. Venivano da Napoli, il padre Mario era un cantante e attore di sceneggiate. Sal, giovanissimo, mi sembrava molto sveglio, molto educato e già con un atteggiamento da professionista. Caro Sal Da Vinci, i miei complimenti e un abbraccio sincero. Oggi Troppo Forte sei tu”.

FAQ

Quanti spettatori ha fatto la finale di Sanremo 2026?

11.022.000 spettatori medi con il 68,8% di share.

È un record?

No. Il 2024 e il 2025 hanno registrato dati superiori sia per spettatori sia per share.

Chi ha vinto Sanremo 2026?

Sal Da Vinci con il brano Saremo io e te.

Carlo Conti ha fatto meglio delle edizioni precedenti?

In termini di share, il 2026 supera le finali 2021, 2022 e 2023, ma resta sotto 2024 e 2025.