Ospiti, programma e cantanti in gara

Tutto pronto per la prima notte di Sanremo 2026. Stasera, in diretta su Rai 1, si alzerà il sipario sulla 76esima edizione del Festival. Il Teatro Ariston tornerà al centro della scena televisiva italiana e accoglierà i trenta Campioni in gara. Sarà il primo banco di prova per artisti e canzoni, ma anche il momento in cui la critica specializzata inizierà a orientare il racconto dell’edizione 2026.

A guidare la serata saranno Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati dal co-conduttore della prima puntata, l’attore turco Can Yaman, reduce dal successo della serie Sandokan di Rai 1.

Il programma della prima serata tra gara e ospiti

La prima serata prevederà l’esibizione dei trenta artisti in gara nella categoria “Campioni“. A votarli sarà esclusivamente la giuria della sala stampa, tv e web, composta da rappresentanti dei media accreditati al Festival e specializzati nel settore: giornali, magazine, televisioni, siti e portali web, con l’esclusione delle web radio.

Al termine delle esibizioni verrà stilata una classifica delle trenta canzoni presentate. Saranno comunicate al pubblico soltanto le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento, un meccanismo utile a tenere alta la suspense e ad alimentare il dibattito già dalla prima notte.

Il regolamento stabilirà criteri precisi: i brani dovranno essere rigorosamente in lingua italiana. Saranno ammesse parole o brevi frasi in dialetto o in lingua straniera, purché non snaturino il carattere italiano del testo. Le canzoni dovranno essere inedite e non potranno superare i tre minuti e trenta secondi di durata durante l’esecuzione.

Gli ospiti della prima serata

La serata si arricchirà con presenze di grande richiamo. Primo superospite sarà Tiziano Ferro, che tornerà all’Ariston per celebrare i 25 anni della sua prima hit “Xdono” e il nuovo album “Sono un grande”.

In piazza Colombo si esibirà, invece, Gaia, protagonista lo scorso anno con “Chiamo io chiami tu”. Ci sarà anche un collegamento dal mare: Max Pezzali si esibirà dalla nave da crociera al largo di Sanremo insieme a Olly.

Sul palco salirà anche la signora Gianna Pratesi, 105 anni, che nel 1946 andò per la prima volta a votare a favore della Repubblica Italiana, un momento simbolico che unirà musica e memoria civile.

I 30 Big in gara: tutti gli artisti e i brani

A comporre il cast saranno trenta Campioni tra ritorni attesi, debutti e collaborazioni inedite. Il Festival proporrà un mosaico di generazioni e stili, dal pop al cantautorato, dall’urban alla tradizione melodica.

Ecco i trenta artisti – in ordine alfabetico – che si esibiranno nel corso della prima serata del festival.

Arisa – “Magica favola”

– “Magica favola” Bambole di pezza – “Resta con me”

– “Resta con me” Chiello – “Ti penso sempre”

– “Ti penso sempre” Dargen D’Amico – “Ai Ai”

– “Ai Ai” Ditonellapiaga – “Che fastidio!”

– “Che fastidio!” Eddie Brock – “Avvoltoi”

– “Avvoltoi” Elettra Lamborghini – “Voilà”

– “Voilà” Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”

– “Ogni volta che non so volare” Ermal Meta – “Stella stellina”

– “Stella stellina” Fedez e Marco Masini – “Male necessario”

e – “Male necessario” Francesco Renga – “Il meglio di me”

– “Il meglio di me” Fulminacci – “Stupida sfortuna”

– “Stupida sfortuna” J-Ax – “Italia starter pack”

– “Italia starter pack” Leo Gassmann – “Naturale”

– “Naturale” Levante – “Sei tu”

– “Sei tu” Luchè – “Labirinto”

– “Labirinto” Lda e Aka 7even – “Poesie clandestine”

– “Poesie clandestine” Malika Ayan e – “Animali notturni”

e – “Animali notturni” Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”

– “Le cose che non sai di me” Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta

– La felicità e basta Michele Bravi – Prima o poi

– Prima o poi Nayt – Prima che

– Prima che Patty Pravo – Opera

– Opera Raf – Ora e per sempre

– Ora e per sempre Sal Da Vinci – Per sempre sì

– Per sempre sì Samurai Jay – Ossessione

– Ossessione Sayf – Tu mi piaci tanto

– Tu mi piaci tanto Serena Brancale – Qui con me

– Qui con me Tommaso Paradiso – I romantici

– I romantici Tredici Pietro – Uomo che cade