I duetti in scaletta, il sistema di voto e il ritorno di Bianca Balti.

La quarta serata del Festival di Sanremo va in scena oggi, 27 febbraio, con l’appuntamento più atteso dal pubblico: le cover. Sul palco del Teatro Ariston si esibiscono tutti e trenta gli artisti in gara insieme ai loro ospiti, con una canzone scelta dal grande repertorio italiano o internazionale.

È una serata che spesso cambia il passo della competizione, anche se il risultato finale non incide sulla classifica generale del Festival di Sanremo. Il vincitore delle cover viene proclamato a fine puntata, ma il suo piazzamento non modifica la graduatoria complessiva.

Il meccanismo di voto e il peso delle giurie

Le performance vengono valutate con un sistema misto. Il Televoto del pubblico pesa per il 34%. La Giuria della Sala Stampa, Tv e Web incide per il 33%. La Giuria delle Radio completa il quadro con un ulteriore 33%. Una ripartizione quasi paritaria che tiene insieme gusto popolare e valutazione tecnica. Al termine della serata, l’artista più votato viene dichiarato vincitore delle cover.

È una formula ormai consolidata. La serata delle cover rappresenta uno spazio di libertà creativa. Gli artisti possono misurarsi con brani che hanno segnato epoche diverse, reinterpretandoli in chiave personale. Per molti è un banco di prova decisivo davanti a pubblico e addetti ai lavori.

Tutti i duetti in scaletta

Ecco l’elenco completo delle esibizioni previste per questa sera:

Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – “Quello che le donne non dicono”

con Il Coro Teatro Regio di Parma – “Quello che le donne non dicono” Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – “Occhi di gatto”

con Cristina D’Avena – “Occhi di gatto” Chiello con il pianista Saverio Cigarini – “Mi sono innamorato di te”

con il pianista Saverio Cigarini – “Mi sono innamorato di te” Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – “Su di noi”

con Pupo e Fabrizio Bosso – “Su di noi” Ditonellapiaga con TonyPitony – “The lady is a tramp”

con TonyPitony – “The lady is a tramp” Eddie Brock con Fabrizio Moro – “Portami via”

con Fabrizio Moro – “Portami via” Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – “Aserejé”

con le Las Ketchup – “Aserejé” Enrico Nigiotti con Alfa – “En e Xanax”

con Alfa – “En e Xanax” Ermal Meta con Dardust – “Golden hour”

con Dardust – “Golden hour” Fedez & Masini con Stjepan Hauser – “Meravigliosa creatura”

con Stjepan Hauser – “Meravigliosa creatura” Francesco Renga con Giusy Ferreri – “Ragazzo solo, ragazza sola”

con Giusy Ferreri – “Ragazzo solo, ragazza sola” Fulminacci con Francesca Fagnani – “Parole parole”

con Francesca Fagnani – “Parole parole” J-Ax con Ligera County Fam. – “E la vita, la vita”

con Ligera County Fam. – “E la vita, la vita” LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – “Andamento lento”

con Tullio De Piscopo – “Andamento lento” Leo Gassmann con Aiello – “Era già tutto previsto”

con Aiello – “Era già tutto previsto” Levante con Gaia – “I maschi”

con Gaia – “I maschi” Luchè con Gianluca Grignani – “Falco a metà”

con Gianluca Grignani – “Falco a metà” Malika Ayane con Claudio Santamaria – “Mi sei scoppiato dentro il cuore”

con Claudio Santamaria – “Mi sei scoppiato dentro il cuore” Mara Sattei con Mecna – “L’ultimo bacio”

con Mecna – “L’ultimo bacio” Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – “Il mondo”

con Brunori Sas – “Il mondo” Michele Bravi con Fiorella Mannoia – “Domani è un altro giorno”

con Fiorella Mannoia – “Domani è un altro giorno” Nayt con Joan Thiele – “La canzone dell’amore perduto”

con Joan Thiele – “La canzone dell’amore perduto” Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – “Ti lascio una canzone”

con Timofej Andrijashenko – “Ti lascio una canzone” Raf con i The Kolors – “The riddle”

con i The Kolors – “The riddle” Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – “Cinque giorni”

con Michele Zarrillo – “Cinque giorni” Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – “Baila morena”

con Belén Rodríguez e Roy Paci – “Baila morena” Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – “Hit the road Jack”

con Alex Britti e Mario Biondi – “Hit the road Jack” Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – “Besame mucho”

con Gregory Porter e Delia – “Besame mucho” Tommaso Paradiso con gli Stadio – “L’ultima luna”

con gli Stadio – “L’ultima luna” Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – “Vita”

La lista conferma l’ampiezza delle scelte musicali. Si passa dalla canzone d’autore italiana al pop internazionale, fino a incursioni nel soul e nel repertorio televisivo. Alcuni duetti uniscono generazioni diverse. Altri sorprendono per accostamenti inediti.

Il ritorno di Bianca Balti all’Ariston

Tra gli ospiti della serata c’è Bianca Balti. La top model torna sul palco dell’Ariston a un anno di distanza. Il direttore artistico Carlo Conti ha spiegato che sarà presente “per raccontarci un anno di forza ed energia”. Una presenza che aggiunge un elemento narrativo alla serata, oltre la dimensione musicale.

L’intervento di Bianca Balti si inserisce nella tradizione del Festival, che alterna musica e testimonianze personali. Il racconto di un percorso umano trova spazio accanto alla competizione artistica.

Francesco Gabbani a piazza Colombo

La musica esce anche dall’Ariston. Sul palco di piazza Colombo si esibisce Francesco Gabbani. Le sue performance esterne fanno parte del progetto che porta il Festival nel cuore della città, coinvolgendo pubblico e turisti.

Piazza Colombo è diventata negli ultimi anni uno spazio parallelo, capace di amplificare l’evento televisivo e creare un contatto diretto con la città di Sanremo.

Perché la serata delle cover conta

La serata delle cover è spesso tra le più seguite dell’intera settimana sanremese. Il pubblico conosce già i brani scelti. L’attenzione si concentra sulle interpretazioni, sugli arrangiamenti, sull’intesa tra artista e ospite. È qui che emergono personalità e visione musicale.

Anche se il risultato non incide sulla classifica finale, vincere la serata delle cover rappresenta un riconoscimento simbolico. È un premio alla capacità di reinterpretare la memoria musicale collettiva.

Con trenta esibizioni in programma, la puntata si preannuncia lunga e articolata. Il voto combinato tra pubblico e giurie definirà il vincitore di questa edizione delle cover. L’Ariston si prepara a una notte di riletture, omaggi e collaborazioni che attraversano generi e generazioni.