Appuntamento ora al 4 febbraio.

Ecco chi sono i cinque vincitori di Sanremo Giovani che, pertanto, accederanno alla 70esima edizione del Festival (4 – 7 febbraio) nella categoria Nuove Proposte: Leo Gassman (il figlio di Alessandro) con Vai bene così. Fadi con Due noi. Marco Sentieri con il brano sul bullismo Billy Bue. Fasma con Per sentirmi vivo e gli Eugenio in via di Gioia con Tsunami.

I cinque hanno sconfitto i rispettivi avversari nei duelli con gli altri finalisti di Sanremo Giovani, ovvero Thomas con Ne 80, Réclame con Il viaggio di ritorno, Shari con Stella, Jefeo con Un due tre stella e Avincola con il brano Un rider.

La finale è stata condotta dal direttore artistico del Festival Amadeus. A decretare i vincitori è stata la giuria composta da Paolo Bonolis, Carlo Conti, Piero Chiambretti, Antonella Clerici e Pippo Baudo.

La rosa di Sanremo Giovani sarà completata da Tecla Insolia, vincitrice di Sanremo Young e da due nomi usciti dal concorso Area Sanremo.