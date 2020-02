Il sondaggio

La storia di Luciano Di Marco, il cuoco della nona edizione di Masterchef, ha colpito tanti fan del programma, soprattutto i siciliani che fanno il tifo per il loro beniamino alle prese con le temute prove del programma di cucina più seguito d’Italia.

Ormai non è un mistero che l’avventura dello chef palermitano abbia conquistato anche noi di BlogSicilia che di settimana in settimana ne seguiamo le tappe facendo il tifo per lui e per le sue ricette, per la simpatia e per i momenti esilaranti che ci ha regalato davanti ai fornelli. “Addakuasa”, uno dei piatti presentati nella puntata del 9 gennaio, è diventato trend-topic nei social tra i commenti alla puntata. Cosa significa Addakuasa? lo abbiamo chiesto qualche giorno fa agli amici e ai colleghi di Luciano.

Ma che fare quando la puntata di Masterchef coincide col Festival di Sanremo, trasmissione che in questo periodo fagocita tutto l’audience lasciando le briciole alle altre emittenti? Questa sera, giovedì 6 febbraio, la tv ci mette di fronte a questo dilemma che in qualche modo dovrà essere risolto.

La terza puntata del Festival frenerà la vostra voglia di fare il tifo per il nostro Luciano, o consumerete il telecomando a forza di zapping per buttare un occhio un po’ qua e un po’ là, approfittando magari della pubblicità?

Lo abbiamo chiesto direttamente a voi con un sondaggio pubblicato sulla nostra pagina Facebook, col quale vogliamo “testare” la vostra fedeltà a Luciano che anche stasera cercherà di stupirci con i suoi piatti mai banali.

Come sempre, protagonista della prima parte della puntata sarà la Mystery Box che stavolta riguarda la pasticceria salata. Il vincitore, ovviamente, godrà di un vantaggio speciale per la prova successiva: l’invention test. Tema della sfida le diverse tipologie di carne, alla presenza di uno dei massimi esperti mondiali della materia, lo chef brasiliano Henrique Fogaça.

I piatti vintage saranno al centro della consueta prova esterna. Location d’eccezione sarà l’Emporio Armani Ristorante dove dieci critici gastronomici di spicco decreteranno il vincitore della prova.