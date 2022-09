Ne ha parlato un giornalista su un magazine australiano

Lo status di ‘Santa’ alla regina Elisabetta II, morta all’età di 96 anni lo scorso 8 settembre?

Charles Moor, giornalista che scrive per Spectator Australia, ha affermato che la defunta monarca sarebbe la “persona perfetta” a cui conferire questo onore.

Secondo Moore, infatti, sebbene la regina Elisabetta non abbia regnato su un impero completamente cattolico, “tuttavia, possedeva la prima delle due qualifiche formali per la santità, ovvero quello che la Chiesa chiama ‘virtù eroica’”. Il giornalista ha aggiunto: “Il secondo è provare due miracoli compiuti per intercessione dell’interessato”.

A proposito ancora dei miracoli, Moore ha spiegato: “Il processo può richiedere tempo ma il mondo è già pieno di persone che credono che la defunta regina li abbia curati da questo o da quello. Man mano che il suo culto cresce, si faranno avanti molti esempi postumi”.

Charles Moore ha anche detto che “se la Chiesa anglicana volesse davvero farlo, sarebbe questo il momento migliore per avviare la procedura”, ricordando che il capo della Chiesa d’Inghilterra è proprio il monarca.