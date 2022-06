È successo in Sardegna

Dramma a Tertenia, comune della provincia di Nuoro, in Sardegna. Ieri mattina, giovedì 16 giugno, un uomo di 32 anni, Marco Deiana, allevatore, è morto per un infarto dopo essere stato punto da un’ape mentre si stava prendendo cura del suo bestiame, come sempre.

Come riportato dal quotidiano L’Unione Sarda, il giovane è riuscito a chiamare la fidanzata e a dirle che stava male, accennando alla puntura dell’ape – “Aiuto, sto morendo”, stando a quanto pubblicato su Fanpage – ma quando sono arrivati i soccorsi del 118 l’allevatore era già morto.

Per i medici non è certo che sia stata la puntura dell’insetto a provocare l’infarto. Inoltre, non è stato riscontrato alcun segno che faccia pensare a uno shock anafilattico. L’ipotesi è che i due eventi siano stati concomitanti. Molto probabilmente non ci sarà alcuna indagine né autopsia perché si è trattata di una morte naturale.

I funerali si celebreranno oggi pomeriggio, alle 18, a Gairo.

Il sindaco Sergio Lorrai su Facebook: “Perdere un ragazzo di poco più di trent’anni fa male. Ciao Marco, riposa in pace. A nome mio, di tutta l’Amministrazione e della Comunità intera la più sincera vicinanza a Marcello, Imma, Lisa e a tutta la famiglia colpita da questa tragedia. Ci stringiamo a voi con affetto”.