Banditi in fuga e con il malloppo

Un assalto è avvenuto stamattina, 31 gennaio, lungo la strada statale 131 in provincia di Sassari, in Sardegna, quando un commando di banditi ha attaccato un furgone portavalori.

Il commando, composto da otto banditi armati, ha messo in atto l’assalto intorno alle 8 del mattino, quando il furgone portavalori si trovava all’altezza del bivio per Siligo. I malviventi hanno bloccato il veicolo blindato utilizzando un autocompattatore dei rifiuti e un altro mezzo, che hanno poi dato alle fiamme per coprire la loro fuga. Durante l’assalto, i banditi hanno aperto il fuoco sui vigilantes a bordo del furgone, causando il caos e il terrore sulla strada statale.

Nell’attacco, quattro vigilantes sono rimasti feriti. Uno di loro è stato colpito da un proiettile alla gamba, mentre gli altri tre hanno riportato contusioni, alcune delle quali alla testa, a causa di un tamponamento durante la fuga dei banditi. Il pronto intervento del servizio medico 118 ha permesso il trasporto dei feriti all’ospedale di Ozieri e all’ospedale di Sassari per ricevere le cure necessarie. Le loro condizioni non sono gravi.

La fuga

Dopo l’assalto, il commando armato si è dato alla fuga in direzione di Mores, a bordo di un pick-up e di una Fiat Panda. Tuttavia, queste vetture sono state trovate poco dopo, completamente bruciate, in una strada secondaria. L’intera provincia è stata messa in stato di allerta e sono stati istituiti numerosi posti di blocco.

Polizia e carabinieri sono attivamente impegnati nella caccia al commando armato, con numerose pattuglie che si sono lanciate all’inseguimento dei malviventi. Inoltre, un elicottero della Polizia è stato dispiegato per sorvolare la zona e fornire supporto nelle operazioni di ricerca.

Le indagini sull’assalto sono condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Sassari, e posti di blocco sono stati istituiti in tutta la provincia. Al momento, il bottino risultante dall’assalto deve ancora essere quantificato.

Altri dettagli

Si è scoperto che non uno ma ben tre furgoni portavalori della Vigilpol sono stati presi di mira dal commando armato di otto banditi.