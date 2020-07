È successo in provincia di Sassari

Tragedia all’Isola Rossa, località turistica in provincia di Sassari, in Sardegna: un sub è morto dopo essere stato falciato dall’elica di un’imbarcazione guidata da un turista milanese.

Stando alle prime informazioni, il sub è stato soccorso e portato nella banchina, dove è intervenuto il personale del 118 ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili.

L’uomo, un 50enne non ancora identificato (non si sa se uno del posto o un turista) ha perso molto sangue perché nell’impatto gli è stato reciso un arto. Il sub, dopo l’impatto, ha gridato aiuto, i turisti che erano sulla barca lo hanno soccorso ma aveva già la gamba visibilmente compromessa.

I carabinieri della stazione di Valledoria sul posto hanno sequestrato l’imbarcazione e hanno effettuato l’alcoltest ha chi la conduceva. La Procura di Tempio ha aperto un’inchiesta.