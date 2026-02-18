Una vacanza invernale a Scena (Schenna in lingua tedesca) offre un equilibrio ideale tra natura, storia e attività all’aria aperta. È quindi una meta ideale per i turisti attivi e curiosi.

Situata su una terrazza soleggiata sopra Merano, Scena è una località dell’Alto Adige che permette ai visitatori di combinare relax, grazie all’offerta di alta qualità delle strutture ricettive, sport sulla neve, data la prossimità con il comprensorio sciistico Merano 2000, e scoperte culturali, favorite dalla posizione strategica rispetto a Merano e ad altre interessanti località.

Il soggiorno a Scena

Tra le diverse sistemazioni disponibili a Scena si possono citare gli Schenna Hotels, due eleganti strutture, rispettivamente 4 stelle superior e 4 stelle standard. Entrambi gli hotel sono immersi in uno scenario mozzafiato e propongono ai loro ospiti servizi di qualità superiore: zone wellness, piscine, vasche idromassaggio, palestra, sale per il relax e offerta gastronomica di alto livello. Per ulteriori informazioni al riguardo, visita il sito dell’hotel Eschenlohe e dell’hotel Alpin, dove si potranno scoprire le caratteristiche di entrambe le strutture, verificare i dettagli dell’offerta e richiedere un preventivo.

Le attività sulla neve: come raggiungere Merano 2000

Chi ama le attività sulla neve può usufruire del comprensorio sciistico Merano 2000, l’area di riferimento per chi soggiorna a Scena o a Merano. Alternative possibili sono le aree della Val Senales, di Plan (in Val Passiria), di Monte San Vigilio e dello Schwemmalm (in Val d’Ultimo).

Per raggiungere Merano 2000 si può prendere la Funivia Merano 2000, in Val di Nova (parcheggio gratuito), oppure la Cabinovia Falzeben, che si trova ad Avelengo, in Via Falzeben (parcheggio a pagamento).

Chi pratica lo sci alpino ha a disposizione circa 40 km di piste, suddivise tra i vari livelli di difficoltà. Per quanto riguarda lo snowboard, si può sfruttare lo Snowpark Merano 2000.

Per quanto riguarda lo sci di fondo, c’è un anello di circa 3 km che inizia nei pressi della stazione a valle della Cabinovia Falzeben, ad Avelengo.

Ci sono possibilità anche per chi ama le discese con lo slittino, grazie a una pista che inizia dalla stazione a monte del comprensorio e arriva a Falzeben.

Visitare Scena e Merano

Dal punto di vista storico, Scena è un borgo particolarmente interessante. La sua attrazione più spettacolare è Castel Schenna, residenza ancestrale dei Conti di Merano, che ancora oggi ne detengono la proprietà. Il castello e il vicino mausoleo dell’Arciduca Giovanni d’Asburgo-Lorena saranno aperti alle visite guidate a partire dal 30 marzo 2026.

Soggiornando a Scena, inoltre, è possibile raggiungere Merano nel giro di pochi minuti. Per scoprire al meglio la città, il consiglio è quello di prenotare una delle visite organizzate dall’Azienda di Soggiorno, che si trova in Corso della Libertà al numero 45.

In alternativa, si possono ammirare i luoghi più belli grazie alle tante promenade meranesi, come la Passeggiata Tappeiner, la Passeggiata Gilf, la Passeggiata della Cura, la Passeggiata d’Inverno e la Passeggiata d’Estate.

I Giardini di Castel Trauttmansdorff

Dal 1° aprile 2026 parte la nuova stagione delle visite ai Giardini di Castel Trauttmansdorff, che nel 2013 hanno ottenuto il riconoscimento di Giardino Internazionale dell’anno dalla Garden Tourism Conference di Toronto (Canada).

Considerati tra i più belli al mondo, questi giardini presentano 80 ambienti botanici nei quali si possono ammirare piante che provengono da tutto il mondo. A monte dei giardini si trova lo stupendo Castel Trauttmansdorff, che oggi ospita il Museo provinciale del Turismo.

Scena e Merano rappresentano quindi una destinazione invernale completa, capace di unire sport, cultura e benessere in un raggio di pochi chilometri. Una scelta ideale per chi desidera organizzare un soggiorno vario e ben strutturato.