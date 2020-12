La conduttrice intervistata dal settimanale Oggi

Barbara D’Urso, intervistata dal settimanale Oggi, ha affermato che prima o poi potrebbe fare un pensiero alla politica.

«Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò», ha raccontato la conduttrice 62enne.

Soltanto TV per la D’Urso al momento? A quanto pare no perché le «è arrivato un copione pazzesco. Ho molta voglia di tornare a recitare». Sarebbe un ritorno alla recitazione dopo avere rivestito i panni della Dottoressa Giò nel 2019, la serie TV che negli anni 90 le diede ancora più popolarità.

Barbara D’Urso ha parlato naturalmente anche della sua vita privata: «La classifica dei valori nella vita per me è: al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato… In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un “sacchissimo” di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione…».