La richiesta dei dipendenti del centro di produzione di Roma

Oggi, 13 settembre, è il giorno della ripartenza dei programmi della RAI per la nuova stagione televisiva e radiofonica. Tuttavia, l’esordio è saltato a causa dello sciopero, preannunciato il 18 agosto scorso, del comparto dei dipendenti del centro di produzione di Roma che chiedono un ammodernamento del reparto produzione per radio e TV, la riduzione degli appalti esterni a favore dei dipendenti RAI, maggiori garanzie per le sedi regionali, riduzione degli sprechi.

Di conseguenza, è stato trasmesso un ‘meglio di’ per Unomattina e Storie italiane su Rai1 e niente Agorà su Rai3.

L’astensione dal lavoro, sta influenzando anche i TG, in onda in alcune edizioni in forma ridotta. Tra le nuove partenze previste oggi in day time, Oggi è un altro giorno con Serena Bortone e La vita in diretta con Alberto Matano su Rai1. Su Rai2 prevista la nuova edizione dei Fatti vostri con Salvo Sottile e Anna Falchi. Non dovrebbero esserci problemi per È sempre mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici in onda su Rai1 dal centro di produzione di Milano.

Su Facebook la notizia dello sciopero e dell’esordio posticipato di un giorno per I Fatti Vostri sulla pagina Facebook di Salvo Sottile: