L'ex concorrente del Grande Fratello 2018

Da 10 giorni non si hanno più notizie di Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric e concorrente del Grande Fratello.

L’imprenditore di Torre del Greco, 32 anni, stando a quanto si apprende, sarebbe sparito senza alcun documento con sé e la madre ne ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri.

Il fotografo Alex Fiumara, sui social, ha lanciato un appello con queste parole: «Attenzione: da circa 10 giorni è scomparso da casa Luigi Mario Favoloso ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018. La scomparsa secondo la denuncia formalizzata dalla mamma Loredana Fiorentino con cui sono in contatto telefonico risalirebbe al 29 /12 / 2019 da Torre Del Greco (Napoli), si è allontanato senza documenti, senza auto e senza effetti personali. Se qualcuno lo vedesse mi contatti subito su messenger. Condividete più possibile perché la famiglia è in comprensibile angoscia, idem i suoi amici me compreso. Certo della Vs collaborazione ringrazio anticipatamente».

Favoloso era tornato a Torre del Greco per trascorrere le vacanze di Natale in famiglia e con Nina Moric ha avuto una relazione di 4 anni, terminata alcuni mesi fa.

La modella croata, 43 anni, a proposito della scomparsa dell’ex, ha scritto: «Volevo ricordarvi che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e far preoccupare così i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene. Per me questo si chiama egoismo».

Insomma, stando alle parole della Moric, i familiari possono tranquilizzarsi.