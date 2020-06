È successo vicino Bologna.

Incidente automobilistico drammatico nel Bolognese, poco dopo le 21 di ieri sera, sabato 6 giugno. Il bilancio è pesante: quattro morti, tra cui una bambina di 9 anni.

Lo scontro frontale tra due auto – una Peugeot 106 e una Bmw 320 – è avvenuto ad Amola, sulla provinciale 568 tra San Giovanni in Persiceto e Crevalcore.

Stando a una prima ricostruzione, l’utilitaria condotta da un 21enne tunisino, con a bordo il fratello e un amico di 20 anni, tutti residenti a Nonantola, in provincia di Modena, per cause ancora da accertare, ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con la Bmw guidata da un 51enne di Crevalcore, rimasto gravemente ferito, mentre la bimba di 9 anni, figlia della compagna, è morta. Sono deceduti anche il conducente e i passeggeri della Peugeot.

Ferito anche un uomo di 69 anni, non in maniera grave, colpito da alcuni detriti mentre era seduto fuori da un bar. Stando a quanto riportato da alcuni testimoni, i tre stranieri poco prima erano stati a bere proprio in quel bar e, quindi, erano appena saliti in macchini e ripartiti, quando c’è stato l’impatto.

Sul posto dell’incidente stradale sono intervenuti i Vigili del fuoco con due squadre, la polizia locale, i Carabinieri e il 118 con l’elisoccorso e diverse ambulanze.