È successo in provincia di Lecce

A Gallipoli, in provincia di Lecce, la Polizia ha bloccato una festa privata con DJ. È accaduto la scorsa notte in località Baia Verde.

Gli agenti sono intervenuti all’interno di una villa privata in cui era in pieno svolgimento una festa di compleanno con due dj in consolle e almeno 200 partecipanti ammassati tra loro, sprovvisti di mascherine e senza alcun rispetto del distanziamento anti Covid.

La festa è stata interrotta, la posizione dei dj quanto a licenze Siae è al vaglio degli investigatori, sanzionati il proprietario della villa e l’organizzatore.

Nelle prossime ore saranno al vaglio degli agenti del Commissariato di Polizia di Gallipoli, ai quali nelle ore precedenti al controllo erano arrivate segnalazioni per una festa abusiva nelle campagne tra Alezio e Matino e per musica ad alto volume, non soltanto la posizione dell’organizzatore ma anche del proprietario della villa che ha ospitato l’evento.

Sono, inoltre, scattati altri due fermi amministrativi di veicolo, da 2 a 8 mesi con relativo ritiro di libretto di circolazione e sanzione amministrativa, per due conducenti di mezzi utilizzati per il trasporto di persone (NCC), pur essendo entrambi completamente privi di titolo autorizzativo e quindi risultati abusivi.