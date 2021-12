È successo su un volo partito da Chicago (USA)

Una donna ha scoperto di essere positiva al Covid-19 mentre era in volo e ha deciso di autoisolarsi nel bagno dell’aereo.

Marisa Fotieo era a bordo di un aereo della compagnia Icelandair da Chicago (Stati Uniti d’America) a Reykjavik, in Islanda, il 19 dicembre scorso, in rotta verso la sua destinazione finale in Svizzera, con il fratello e il padre.

Prima del decollo, Fotieo ha raccontato alla CNN di avere fatto due test PCR (i tamponi molecolari) e circa cinque test rapidi, tutti risultati negativi. Tuttavia, dopo circa un’ora e mezza di volo, Fotieo ha cominciato ad avvertire mal di gola: “Ho pensato: ‘Ok, vado a fare un test’ per sentirmi meglio e l’esito è stato positivo”.

La donna, completamente vaccinata e con la dose di richiamo, è un’insegnante della prima infanzia in una scuola di Chicago. Quando ha letto il risultato del test nel bagno dell’aereo, sopra l’Oceano Atlantico, ha raccontato che si è fatta prendere dal panico: “La prima assistente di volo che ho incontrato è stata Rocky. Ero isterica. Piangevo. Ero nervosa per la mia famiglia con cui aveva appena cenato. Ero nervosa per le altre persone sull’aereo. Ero nervosa per me stessa”.

Ragnhildur Eiríksdóttir, detta Rocky, l’assistente di volo in cui si è imbattuta Fotieo, l’ha aiutata a calmarsi: “Certo, è un fattore di stress quando si presenta una cosa del genere, ma fa parte del nostro lavoro”, ha detto la donna alla CNN. Di conseguenza, si è pensato di riorganizzare i posti in modo che la passeggera potesse restare seduta da sola ma il volo era pieno.

“Quando è tornata e mi ha detto che non riusciva a trovare un posto, ho deciso di restare in bagno perché non volevo stare con gli altri durante il volo”, ha detto Fotieo. Dopodiché è stato messo il cartello di ‘fuori servizio’ nella toilette. Ed è rimasta lì fino alla conclusione del volo.