È successo in Scozia

Due fratelli hanno distrutto, a colpi di martello, le nuove auto del padre per vendetta. Il genitore, infatti, ha vinto alla lotteria ma non ha diviso il premio di 3,1 milioni di sterline (circa 3,6 milioni di euro) con i figli. È successo in Scozia. Lo racconta il Daily Record.

Alex Robertson, originario di Glasgow, faceva parte di un gruppo di 12 autisti di autobus che, nel 2012, si divisero una vincita di 38 milioni di sterline (circa 44 milioni di euro).

Quella fortuna, però, provocò una spaccatura nella famiglia dopo che i due figli, Wiliam e Alex Junior, non apprezzarono l’unico regalo ricevuto dal padre: 200 sigarette. I due si arrabbiarono così tanto che presero di mira due auto di lusso parcheggiate fuori dalla casa del genitore.

Alex Junior, 45 anni, nella foto, ha raccontato: “Abbiamo martellato le sue due nuove Shogun 4×4. Poi, ci siamo presentati alla Polizia per autodenunciarci”, aggiungendo che “questa vincita alla lotteria è stata la cosa peggiore che ci sia mai capitata: ha fatto a pezzi le nostre famiglie”.

Dopo la fortunata vincita, Alex Senior dichiarò che la somma di denaro gli avrebbe “cambiato la vita”, affermando che avrebbe portato la madre, allora 78enne, a vedere il suo gemello in Australia. L’uomo, però, litigò con i suoi due figli, accusando William di molestie e di messaggi minacciosi. Il caso, tuttavia, fu archiviato nel 2013 dopo che Alex Senior, 77 anni, decise di non lasciare la Spagna per testimoniare al processo.