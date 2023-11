A Castiglione del Lago (Perugia)

A Castiglione del Lago, comune della provincia di Perugia, 14 bambini, che si trovavano a bordo di una scuolabus, sono rimasti lievemente contusi dopo che il mezzo è finito contro un palo dell’illuminazione pubblica. Sul posto i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 con un medico a bordo.

Stando a quanto si è appreso, i piccoli, di età compresa tra i 5 e i 6 anni, avrebbero riportato escoriazioni e qualche contusione. Illeso l’autista che avrebbe riferito che una persona ha improvvisamente attraversato la strada e lo ha costretto a una manovra repentina. La dinamica è ancora al vaglio delle forze di polizia.

Uno dei bambini, per precauzione, è stato portato al Pronto Soccorso ma non è grave. Tra l’altro, lo scuolabus non ha riportato danni particolari.

L’incidente è avvenuto a poche decinedi metri dalla scuola primaria del posto. Alcuni dei bambini coinvolti, dopo essere stati visitati sul posto dal personale del 118, sono tornati in classe.

Matteo Burico, sindaco di Castiglione del Lago, all’ANSA, ha detto: “Continuiamo a monitorare la situazione sanitaria, senza tralasciare la paura provata dai bambini e dai genitori”. Lo scuolabus “procedeva molto piano e stava per imboccare la strada che porta alla vicina scuola”.

Lo scuolabus è gestito da una società privata che ha preso in appalto questo trasporto scolastico del Comune.