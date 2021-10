È successo negli Stati Uniti d'America

Una 20enne americana ha scatenato una bufera sui social media.

Jayne Rivera ha pubblicato selfie accanto alla bara aperta del padre.

La modella della Florida ha difeso la sua scelta.

Una social influencer sta facendo discutere di sé (e molto) dopo avere pubblicato sei selfie su Instagram, vestita con un abito nero a una manica, davanti alla bara aperta del padre, adornata da una bandiera degli Stati Uniti d’America.

La giovane si chiama Jayne Rivera e ha 20 anni. In una foto, con le mani congiunte, ha scritto: «Farfalla vola via. RIP Papi, eri il mio miglior amico. Una vita ben vissuta”. Moltissimo hanno criticato le condivisioni. Un utente si è persino chiesto su Twitter: “Vale davvero la pena avere figli?».

Jayne, modella della Florida, però si è difesa dalle accuse, parlando a NBC News: «Comprendo l’accoglienza negativa ma le foto sono state scattate con le migliori intenzioni. Mio padre avrebbe approvato se fosse vivo».

«Ognuno gestisce la perdita di una persona cara a modo suo; alcuni sono più tradizionali mentre altri potrebbero fare cose viste come un tabù. Per quanto mi riguarda, ho trattato la celebrazione funebre come se mio padre fosse accanto a me, posando per l’obiettivo come lui stesso aveva fatto in molte altre occasioni», ha spiegato la 20enne che ha insistito: «Non c’è niente di sbagliato in quello che ho pubblicato e lo sostengo».