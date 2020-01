A Senigallia

Non si arresta la scia di sangue sulle strade italiane.

Due donne, di 34 e 40 anni, S. F. e E.R. le iniziali, originarie di Pesaro, sono state travolte e uccise nella notte sulla Strada Provinciale 360 ‘Arceviese’, a Senigallia.

Le vittime erano appena uscite dalla discoteca Mega e stavano camminando sul bordo della strada quando sono state travolte da un’auto guidata da un uomo della zona, risultato positivo all’alcol test, arrestato dalla polizia stradale di Ancona, intervenuta sul posto insieme al 118.

Come riportato dall’Ansa, il drammatico incidente è avvenuto tra le 4 e le 5, tra Bettolelle e Casine di Ostra: le due donne stavano raggiungendo la loro automobile quando sono state travolte dal mezzo in tranziato e sbalzate ad alcuni metri di distanza, in un campo laterale.

L’investitore si è fermato e ha chiamato i soccorsi che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle due pesaresi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Nell’incidente non sono state coinvolte altre persone.