“Nord e Sud hanno vocazioni e interessi diversi ma senza il Nord il Sud è sempre più isolato e senza il Sud il Nord non va da nessuna parte”: così ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci nel suo intervento dal palco di Pontida dove è intervenuto dopo la governatrice della valle d’Aosta Nicoletta Spelgatti e il presidente del Molise Nello Toma.

“Il sistema Italia deve andare avanti. mentre noi ci dividiamo tra Nord e Sud – ha aggiunto – i padrini dell’Europa si dividono il continente”. Secondo Musumeci, bisogna “trovare le ragioni che ci uniscono non quelle che ci dividono” ed è quello che “sta facendo Matteo Salvini”.

e il Vice Premier dal palco non lascia cadere l’argomento Sud e Sicilia “Come per i trafficanti di esseri umani, da Pontida anche per i mafiosi e i camorristi arriva l’avviso: è finita la pacchia. Via dalla Sicilia e dalla Lombardia” così ha detto Matteo Salvini a Pontida parlando del suo appoggio all’antimafia, diversa da quella di chi fa milioni con “l’antimafia delle parole”. Gli esempi di antimafia da sostenere che ha citato sono fra gli altri Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Rocco Chinnici.