Condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione Bogdan Pasca, 33 anni, imputato per omicidio stradale per aver travolto, ubriaco e senza patente valida, a bordo di un furgone il 17 luglio 2023, a Garbagnate Milanese, una bicicletta con due 15enni, uno dei quali, Valentino Colia, nella foto, morì, mentre la ragazza rimase gravemente ferita.

Lo ha stabilito la GUP Rossana Mongiardo andando oltre alla richiesta del pm Mauro Clerici che chiedeva una condanna a 4 anni e 8 mesi, la stessa pena al centro di una proposta di patteggiamento rigettata dalla giudice la scorsa udienza per una questione procedurale. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.

Pianto liberatorio in aula

La sentenza è stata accolta con un pianto liberatorio da un amico della vittima e con gli occhi lucidi dalla famiglia di Valentino. Assente invece la ragazza che, a quasi un anno dall’incidente, porta ancora i segni di quel giorno.

Bogdan Pasca era già stato denunciato diverse volte a partire dal 2016 per guida in stato di ebbrezza e senza patente. Aveva commesso più volte infrazioni stradali ed era già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova. Quella sera, lungo via Kennedy a Garbagnate Milanese, sfrecciava su un furgone a non meno di 70 chilometri orari quando ha travolto la bici, facendo sbalzare i due minorenni a quasi 40 metri dal punto dell’incidente.

Emilia, la mamma della vittima: “Non ci aspettavamo tutto questo. È andata oltre le nostre aspettative. È stato dato quasi il massimo della pena per gli omicidi stradali. Un minimo di giustizia è stata fatta anche se Valentino non tornerà. Anche oggi il nostro Vale ha fatto un canestro da tre”.