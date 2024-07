Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno dato corso ad un ordine di esecuzione pena nei confronti di un adranita di 54 anni per espiare in regime di detenzione domiciliare la pena di 3 mesi e un’ammenda di euro 3.000, a seguito di sentenza divenuta definitiva, in quanto riconosciuto colpevole del reato reiterato di guida senza essere titolare di patente in quanto mai conseguita e più sorpreso a guidare senza averne titolo.

Il Tribunale di Sorveglianza presso la Corte di Appello di Catania, dovendo decidere in merito, a fronte di sentenza di condanna definitiva, sulla scorta delle attente informazioni fornite dagli organi di polizia, ha valutato inammissibile la richiesta di scontare la pena con affidamento ai Servizi Sociali ritenendo, invece, più idonea la detenzione domiciliare.

Il personale del Commissariato, pertanto, una volta ricevuto l’ordine di esecuzione, ha proceduto agli adempimenti di rito sottoponendo l’uomo al regime restrittivo presso la propria abitazione dove dovrà scontare la pena.

L’operazione Stazione Sicure in Sicilia

Un arresto, 669 persone controllate, 127 bagagli ispezionati, 8 sanzioni elevate, 76 agenti impegnati in 41 scali ferroviari della Sicilia: questi sono i risultati conseguiti dal Compartimento Polizia ferroviaria per la Sicilia durante la settima giornata dell’anno dedicata a “Stazioni Sicure”, organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, nella giornata dell’11 luglio 2024.

Il dispositivo messo in campo è stato finalizzato ad incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e contrastare le attività illecite. Le operazioni sono state coordinate, in tutta la regione, dalla sala Operativa compartimentale della Polfer e, a Palermo, hanno avuto il concorso dei militari dell’Esercito Italiano impiegati, dallo scorso mese di novembre, a supporto dei dispositivi di controllo e sicurezza messi in campo dalla Polizia Ferroviaria.

Gli agenti Polfer della Sicilia hanno effettuato i controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della regione, sui treni e nel deposito bagagli della stazione di Palermo centrale, utilizzando anche metal detector e smartphone di ultimissima generazione e con il supporto delle unità cinofile della Questura di Palermo e Catania e della Guardia di Finanza per la stazione di Messina,

A Catania gli agenti, unitamente ad un equipaggio della locale Polizia Municipale, hanno effettuato svariati controlli su strada in prossimità della stazione ferroviaria, sanzionando gli indisciplinati conducenti di veicoli, elevando 7 sanzioni amministrative al codice della strada per un ammontare di circa 6.500,00 euro. Inoltre è stato sanzionato amministrativamente un soggetto per atti contrari alla pubblica decenza.

