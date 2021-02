Un nuovo Album, un nuovo Video, un nuovo singolo per Luisa Corna

Le Cose Vere è il titolo del nuovo album di Luisa Corna.

10 tracce tra cui spiccano il singolo Senza Un Noi e il duetto con Sananda Maitreya.

è uscito il video di LUISA CORNA dal titolo Senza Un Noi

E’ uscito il nuovo singolo di LUISA CORNA dal titolo Senza Un Noi, anticipazione del suo album di prossima pubblicazione. Scritto da Riccardo Brizi, con l’arrangiamento di Cesare Chiodo è stato mixato e masterizzato da Francesco Luzzi.

Dichiara Luisa Corna:

< Senza Un Noi è un brano raffinato, avvolto da sonorità attuali, che esalta la magia dell’amore come di un sentimento che sopravvive in tutta la sua essenza, oltre il tempo, oltre il distacco, ma con la consapevolezza che l’amore donato e ricevuto non andrà mai perduto. L’amore non ha condizioni, l’amore che ho per te, vive anche senza un noi! >

“Senza un noi”, il videoclip del brano di Luisa Corna

Il video, per la regia di Massimiliano Artibani, prendendo spunto dal testo del brano scritto da Riccardo Brizi, con l’arrangiamento di Cesare Chiodo, racconta ed esalta la magia dell’amore come di un sentimento che sopravvive in tutta la sua essenza, oltre il tempo, oltre il distacco, con la consapevolezza che l’amore donato e ricevuto non andrà mai perduto. “L’amore non ha condizioni, l’amore che ho per te, vive anche senza un noi!”

Luisa Corna “Le cose Vere” – l’album

La tracklist di “Le cose Vere”

1 Angolo Di Cielo

2 Senza Un Noi

3 Un Posto C’è

4 Tutto E Niente

5 Col tempo Imparerò

6 Come Un Uomo

7 Noche In Baires

8 Delicate (duet with Sananda Maitreya)

9 I Din’t Know How To Love (con Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana)

10 She’s Said (with The Sugar Plum Pharaohs)

Da sottolineare la partecipazione straordinaria, nel video del brano “Noche in Baires”, del campione argentino, oggi dirigente dell’Inter, Javier Zanetti.

Tra gli autori che hanno scritto in questo disco con e per Luisa Corna, ci sono Sananda Maitreya, Natalio Luis Mangalavite, Marco Colavecchio, Andrea Amati, Riccardo Brizi, Giovanni Pezzetti, Remo Elia e altri.