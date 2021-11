È successo in provincia di Monza e Brianza

Una 15enne è finita in coma etilico a Seregno (Monza e Brianza).

L’adolescente ha comprato una bottiglia di vodka in un minimarket.

Denunciato il titolare dell’attività commerciale.

Una ragazza di 15 anni è finita in coma etilico a Seregno, comune della provincia di Monza e Brianza, nel quartiere Santa Valeria.

Il 3 ottobre scorso, l’adolescente, durante una serata in compagnia di alcune amiche per il centro della cittadina lombarda, ha acquistato e bevuto un’intera bottiglia di vodka ed è finita in ospedale, a Carate Brianza, con una grave intossicazione alcolica, ai limiti del coma etilico.

Di conseguenza, è stato denunciato dai carabinieri il titolare di un minimarket di Seregno. I militari, dopo la denuncia da parte dei genitori e grazie anche alla testimonianza delle amiche della 15enne, sono risaliti all’attività commerciale. Infatti, è vietato vendere e somministrare bevande alcoliche ai minorenni.

Tra l’altro, a carico dell’uomo c’era già una segnalazione per un precedente in quanto il 24 ottobre scorso, durante un controllo, i carabinieri in abiti civili avevano verificato la presenza di diversi giovani, alcuni dei quali avevano comprato alcol dallo stesso titolare. In quell’occasione l’uomo era stato sanzionato.