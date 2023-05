Dopo 33 anni

Il Napoli è campione d’Italia per la terza volta. La squadra allenata da Luciano Spalletti, pareggiando a Udine, ha conquistato lo scudetto dopo 33 anni quando il capitano era Diego Armando Maradona, a cui è stato intitolato lo stadio San Paolo poco dopo la scomparsa.

La squadra parteneopea, di proprietà di Aurelio De Laurentiis, ha vinto il campionato con cinque giornate d’anticipo, con un distacco di sedici punti dalla Lazio, frutto di 25 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, con 69 goal realizzati e 23 subiti.

Il pareggio di Osimhen è stato accolto da un enorme boato allo stadio Maradona. I 50.000 presenti hanno urlato facendo partire tanti bengala azzurri che hanno invaso l’aria dello stadio, rendendo anche poco visibili i maxischermi.

La città – ma anche tutta la Regione e il Sud – è in festa. Centinaia di migliaia di tifosi in strada per celebrare il trionfo.

La rosa del Napoli campione d’Italia

Portieri: Meret, Gollini, Marfella, Idasiak e Boffelli.

Difensori: Bereszynski, Juan Jesus, Di Lorenzo, Mario Rui, Rrahmani, Olivera, KimMin-Jae, Ostigard.

Centrocampisti: Demme, Lobotka, Zielinski, Zambo Aguissa, Elmas, Ndombele, Gaetano, Zedadka.

Attaccanti: Politano, Simeone, Osimhen, Zerbin, Kvaratskhelia, Raspadori.