Brutta disavventura per la cantante colombiana

La famosa cantante colombiana Shakira è stata attaccata da due cinghiali in un parco di Barcellona, in Spagna, e le hanno distrutto la borsa. Lo ha raccontato lei stessa sui social media.

L’artista, 44 anni, in una storia su Instagram, ha mostrato la sua borsa sporca e strappata come prova e ha detto che i cinghiali hanno provato a portarla via nel bosco: “Guardate come hanno ridotto la mia borsa, i due cinghiali che mi hanno attaccato nel parco”, ha detto la cantante, parlando in spagnolo. E ancora: “Stavano portando la mia borsa nel bosco con dentro il mio telefono. Hanno distrutto tutto”.

Gli incidenti con i cinghiali sono sempre più frequenti nelle città europee. A Berlino, di recente, un maiale selvatico ha rubato un laptop a un uomo nudo che prendeva il sole. Il nudista ha inseguito l’animale e i suoi due cuccioli e ha recuperato il PC, non senza prima scattare una foto.

Nel maggio scorso, infine, a una donna di Roma i cinghiali hanno rubato la spesa.