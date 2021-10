Il post dell'attrice di Beverly Hills 90210

L’attrice Shannen Doherty racconta da tempo sui social media il suo percorso lungo e doloroso contro il cancro al seno per sensibilizzare i follower sulla prevenzione. L’ex star di Beverly Hills 90210, che ha 50 anni, ha un cancro al seno in stadio IV e ha pubblicato ieri, giovedì 7 ottobre, due foto scioccanti su Instagram.

La prima foto, un selfie, mostra l’attrice con l’aspetto stanco, a letto, in posa con la testa calva a causa del trattamento chemioterapico. Inoltre, ha un tessuto insanguinato sul naso. La seconda foto, invece, mostra Doherty sempre sdraiata a letto e in pigiama. Una maschera per gli occhi copre la metà superiore della testa. L’attrice ha scelto di condividere queste immagini proprio nel mese di sensibilizzazione sul cancro al seno: «Nella speranza che diventiamo tutti più istruiti».

View this post on Instagram Un post condiviso da ShannenDoherty (@theshando)

A Shannen Doherty è stato diagnosticato un cancro al seno nel 2015. Dopo aver subito una mastectomia e trattamenti di chemioterapia e radiazioni, è andata in remissione nel 2017. All’inizio del 2020, però, ha annunciato che il cancro era tornato.

L’attrice ha esortato i fan a sottoporsi regolarmente allo screening per il cancro al seno, scrivendo: «Spero di incoraggiare le persone a sottoporsi alle mammografie, a controlli regolari, ad affrontare qualsiasi cosa possa succedere». Doherty ha anche raccontato che, come dimostrato dalla fotografia condivisa su Instagram, «ho avuto molti sanguinamenti dal naso a causa della chemioterapia. Non sono sicura che qualcuno di voi lo abbia sperimentato. Sono stata molto stanca».

L’attrice ha concluso il suo post rimarcando quanto l’umorismo l’abbia aiutata durante i giorni più bui: «Mi sono tirata su di morale indossando un pigiama divertente che mi ha regalato la mia amica Kristy. Mi ha davvero tirato su di morale? Sì!! Sembravo ridicola e sono stata in grado di ridere di me stessa. Trovare l’umorismo mi ha aiutato a superare ciò che sembrava impossibile. Spero che tutti noi troviamo l’umorismo nell’impossibile».