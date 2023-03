La rivelazione dell'attrice in una serata di beneficenza

Sharon Stone, la nota diva di Hollywood, ha rivelato di avere perso metà del suo patrimonio a causa del crollo della Silicon Valley Bank.

L’attrice 65enne lo ha svelato durante la raccolta fondi An Unforgettable Evening della Women’s Cancer Research Fund (WCRF), nella quale ha ricevuto il premio Courage Award per la sua lotta contro il cancro al seno.

L’attrice, nota per i suoi film come Basic Instinct e Total Recall (Atto di Forza), ha rivelato agli invitati all’evento di avere perso metà dei suoi soldi per via di un incidente bancario. Emozionata mentre esortava i presenti a donare denaro per la WCRF così da finanziare le ricerche contro il cancro, Sharon Stone, in lacrime, ha affermato: “So che quella cosa di cui devi occuparti è come inviare il denaro via SMS… Non sono brava con la tecnologia ma so scrivere un f*****o assegno. Però, ho perso metà dei miei soldi a causa di questa ‘cosa bancaria’ ma ciò non significa che non ne abbia più”.

Sharon Stone non ha citato esplicitamente il crollo della Silicon Valley Bank ma il riferimento è stato evidente. Lo scorso fine settimana, infatti, uno dei più grandi istituti bancari degli Stati Uniti d’America è collassato, provocando il caos per molti clienti e imprese che conservavano il denaro in quella banca. A seguito del crollo, i mercati finanziari statunitensi sono in ebollizione per la paura che quanto accaduto possa determinare un effetto a catena (che avrebbe ripercussioni anche nel resto del mondo).

Cos’è la Silicon Valley Bank

La Silicon Valley Bank (SVB) è una banca americana specializzata nell’offrire servizi finanziari a società e imprenditori del settore tecnologico, innovativo e creativo, inclusi startup, società di venture capital e di private equity, investitori e professionisti. La banca è stata fondata nel 1983 nella Silicon Valley, in California, e ha sedi in diversi Paesi in tutto il mondo. SVB è stata riconosciuta come una delle principali banche al mondo per le società emergenti e innovative, e ha avuto un ruolo importante nello sviluppo di molte imprese di successo in settori come la tecnologia, la biotecnologia e le energie rinnovabili.