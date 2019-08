Verificare se una pagina web o un casinò online è sicuro è fondamentale per salvaguardare i tuoi dati personali, quelli della tua carta di credito o qualsiasi informazione sensibile che non vuoi che finisca in mano di sconosciuti o, peggio ancora, che venga utilizzata con fini che ti potrebbero danneggiare.

La maggior parte dei navigatori danno sempre più importanza alla sicurezza online e fanno in modo di mostrare all’utente quante più informazioni possibili affinché non venga coinvolto in nessuna truffa. Google Chrome, ad esempio, indica come “sito non sicuro” le pagine web e i casinò online che non hanno un certificato SSL installato. Ma vediamo nello specifico tre elementi o caratteristiche che ti permettono identificare un sito sicuro e poter così navigare, fare acquisti o giocare online in completa sicurezza.

Avviso di sicurezza di Google e lucchetto grigio

Come abbiamo già accennato una pagina web non è sicura quando non ha installato un certificato SSL. In tal caso vedrai un avviso accanto alla URL del sito, indicato proprio dal navigatore, ad esempio Google Chrome. Al contrario, se le connessioni alla web sono cifrate con un certificato SSL potrai inviare tranquillamente i tuoi dati personali o qualsiasi altra informazione. In tal caso, accanto alla URL comparirà un lucchetto grigio, cliccandolo potrai ottenere informazioni sul sito web.

HTTP vs HTTPS

Uno degli aspetti più importanti da verificare è se l’URL della pagina su cui sta navigando utilizza il protocollo HTTP o HTTPS. Quando una web è sicura e ha un SSL installato per cifrare le connessioni allora dovrebbe funzionare con il protocollo HTTPS (Hypertext Transport Protocol Secure), la “s” finale definisce la differenza tra un sito sicuro e uno che non lo è e garantisce che i tuoi dati viaggino criptati e non possano essere intercettati da terzi.

Sigilli di sicurezza

Quanti più sigilli di sicurezza trovi sul sito o casinò online tanto più tranquillo puoi navigare e fare acquisti, alcuni esempi possono essere le icone di pagamento verificato che includono loghi di carte di credito o metodi di pagamento alternativi come PayPal o i sigilli “Verified by…” oppure i sigilli antivirus che indicano che il sito è monitorato. Badge di valutazione e recensioni del sito sono ulteriori elementi che garantiscono sicurezza.

E i casinò online? Come riconoscere quelli sicuri

Sempre più persone accedono a casinò online per regalarsi un’emozione investendo pochi euro, è importante saper identificare un casinò online sicuro. Ecco alcuni elementi da ricercare:

Come detto prima, l’URL deve iniziare con HTTPS, come nel caso di Starcasino.

Verifica se il sito è provvisto della licenza AAMS che viene rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e che garantisce che la piattaforma opera legalmente sul territorio nazionale.

Assicurati che i pagamenti vengano erogati in maniera regolare. Come? Leggendo su forum specifici opinioni lasciate da altri utenti su quel casino online.

Cerca nei siti che raccolgono recensioni le blacklist, ossia liste nere che elencano i casino online potenzialmente pericolosi o poco affidabili, e assicurati che il nome del sito dove vorresti giocare non compaia.

Esistono inoltre alcune truffe online che sono abbastanza note ed è bene conoscerle per non venirne coinvolti.

Ora che sei al corrente di tutti gli elementi da tenere in considerazione per navigare in completa sicurezza puoi dedicarti a fare acquisti online o a giocare senza paura di rilasciare i tuoi dati.