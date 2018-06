madonie sempre al centrod ella manifestazione

Il Consolato Onorario d’Italia a Liegi e la Fondazione Euritalia, con il Patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Charleroi e dell’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, sotto l’egida dell’Ambasciata italiana a Bruxelles, promuovono la XIV^ edizione de “LA GIORNATA ITALIANA a Blegny – Mine (Liegi). Oggi La giornata conclusiva della manifestazione.

È un momento di festa e di incontro che dal 2015 registra ogni anno oltre 20.000 presenze, è nata nel 2004 con l’idea di riunire principalmente la grande comunità italiana della provincia liegese (circa 60.000 persone). Quest’anno la Regione ospite d’onore è la Sicilia. Attraverso concerti, spettacoli, mostre, degustazioni e uno spazio espositivo dedicato alla Sicilia denominato “Do you speack Sicilia” il programma offre una finestra sullo straordinario patrimonio culturale e paesaggistico dell’isola ovvero promuoverne il territorio, la sua comunità e alcune fra le tante eccellenze del mondo produttivo made in Sicily, con particolare riferimento ai settori dell’agroalimentare e dell’artigianato.

“La Giornata Italiana” si pone l’obiettivo di costituire un’occasione di incontro utile per favorire scambi, partenariati nei diversi ambiti della produzione, del commercio e della conoscenza fra diversi attori pubblici e privati dei due Paesi. Il salone espositivo sarà aperto fino alle 23.00 di oggi. L’evento si svolge in un luogo altamente simbolico dell’emigrazione italiana del secondo dopo guerra che è quello di Blegny-Mine miniera di carbone oggi in disuso è trasformata in museo è Patrimonio Mondiale UNESCO.