previsti oltre 20mila visitatori

Sta per aprire i battenti a Liegi – Blegny Mine – la XIV^ GIORNATA ITALIANA

Si stanno allestendo gli stands nel villaggio, dedicato alla Sicilia e alle Madonie, che accoglierà oltre 20.000 visitatori. Tutti all’opera per essere pronti per l’apertura ufficiale della manifestazione prevista per le ore 15.00. E poi concerti musicali con Calandra&Calandra, Lello Analfino e i Tinturia, Edoardo Bennato e tanto altro!

Il Commissario Straordinario dell’Ente Parco delle Madonie, Totó Caltagirone, commenta: “Oggi e domani si apre un’importante vetrina per la Sicilia e per le Madonie. Un’opportunità di scambio commerciale per i produttori che incontreranno oltre alle migliaia di visitatori, numerosi Buyers che verranno per conoscere le specialità siciliane e Madonite in particolare.”