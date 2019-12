Lo squalo ha cercato di mordere il bambino, sbalzato in acqua dopo l'impatto col suo surf

Attimi di autentico terrore, per un bambini di 7 anni che faceva surf, vicino alla riva, nel mare di New Smyrna, in Florida, negli Stati Uniti. Il bambino, Chandler Moore, è stato sbalzato in acqua dopo lo scontro con uno squalo, che ha tentato di morerlo. Paura e niente di più per sua fortuna, viste anche le ridotte dimensioni del pescecane.

A riprendere la scena incredibile, la GoPro, la videocamera che Chandler aveva montato sulla parte anteriore del surf. Si intravede la sagoma della schiena dello squalo contro cui il surf sbatte, mentre il bambino cade in acqua urlando per la paura e la brutta sorpresa.

A pubblicare il video su youtube è stato il padre di Chanlder, Shaun Moore che ha raccontato l’espisodio: “Mio figlio Chandler e io eravamo fuori a fare surf, questo fine settimana quando accadde l’impensabile! In quel momento, l’idea di mio figlio era che un “pesce” che lo avesse colpito e quindi abbiamo deciso di controllare il filmato GoPro per verificare. E’ quasi certo che uno squalo “pinna nera” è saltato su e ha quasi morso mio figlio! Esperienza folle a dir poco”.

Gli squali pinna nera frequentano le acque basse e per questo possono entrare spesso a contatto con l’uomo, che mordono involontariamente; la loro lunghezza in genere è intorno al metro e sessanta centimetri.