Le parole di Silvio Brusaferro

«Dire che siamo arrivati al plateau vuol dire che siamo arrivati al picco, ma il picco non è una punta bensì un pianoro da cui ora dobbiamo discendere». Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore della Sanità Silvio Brusaferro in una conferenza stampa.

Brusaferro ha spiegato che proprio perché il picco «non è una ‘punta’ ma un pianoro ora dobbiamo scendere dall’altra parte». Tuttavia, bisogna «essere cauti poiché dalla situazione di pianoro l’epidemia può ripartire se molliamo rispetto alle misure di contenimento e isolamento in atto».

Il presidente dell’ISS ha anche affermato che l’indice di trasmissione del nuovo coronavirus, il cosiddetto R con zero, «è vicino all’uno (n.d.r: ovvero un positivo ha la potenzialità di infettare una persona) ma dobbiamo arrivare sotto il valore uno». «Dobbiamo mantenere tale indice sotto l’uno, intorno allo 0,5, con misure efficaci». Tuttavia, per raggiungere il valore zero, «ci vorranno mesi», ha aggiunto.

Infine, sul numero delle vittime, Brusaferro ha detto: «È verosimile una sottostima rispetto al numero dei morti, perché riportiamo le persone morte alle quali è stato fatto un tampone risultato positivo. I numeri riportati sono quelli dei decessi con tamponi positivi, che intercettano una larga parte, ma non tutta la parte». «È un approfondimento sul quale stiamo lavorando mentre l’altro approfondimento in corso è con l’Inps, per arrivare a una stima più precisa di questa. Nei prossimi giorni potremmo avere una dimensione più precisa della stima», ha aggiunto.