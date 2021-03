Le condizioni di salute dell'ex premier

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, «per problematiche di salute è da lunedì mattina ospedalizzato». Ne ha dato notizia il suo legale, l’avvocato Federico Cecconi, all’inizio dell’udienza del processo milanese sul caso Ruby ter.

L’ex premier è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano e sarebbe in buone condizioni. Inoltre, come riportato da fonti di FI, Berlusconi, 84 anni, è ricoverato «per il monitoraggio clinico di routine e adeguamento alla terapia in atto. Verrà dimesso a breve».

Il legale di Berlusconi, inoltre, parlando ai giornalisti a margine dell’udineza Ruby Ter, che si sta celebrando a Milano, ha spiegato che il leader di FI potrebbe aver bisogno di alcuni giorni ancora di ricovero in ospedale, dove «non si trova» per un day hospital. «Potremmo sapere in modo circostanziato tra un paio di giorni le sue condizioni», ha aggiunto.