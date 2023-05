Giuseppe Calabrese aveva 66 anni

Stamattina, venerdì 12 maggio, a Roma, è deceduto il sindaco delle Isole Tremiti (Foggia), Giuseppe Calabrese.

Il sindaco, presente nella capitale per partecipare alla cerimonia di assegnazione delle Bandiere Blu, ha improvvisamente avuto un malore ed è successivamente deceduto in ospedale. Calabrese aveva 66 anni ed era stato rieletto sindaco un anno fa con 192 preferenze.

Aveva già ricoperto la carica di primo cittadino durante gli anni dal 2003 al 2011. Tra le sue iniziative, si ricorda la nomina del cantautore bolognese Lucio Dalla, assiduo frequentatore delle isole, come ambasciatore delle Tremiti nel mondo.

Cos’è un malore?

Un “malore” è un termine generico usato per descrivere una sensazione improvvisa e sgradevole di malessere o disagio che può colpire una persona. Il malore può manifestarsi in diverse forme, come vertigini, svenimenti, debolezza improvvisa, nausea, dolore al petto o sensazione di oppressione.

È un sintomo che può essere associato a varie condizioni mediche, tra cui problemi cardiaci, disturbi del sistema nervoso, ipoglicemia, problemi respiratori o ansia. La gravità del malore può variare da lieve a grave, e talvolta può richiedere un’attenzione medica immediata, soprattutto se è accompagnato da sintomi allarmanti o se persiste nel tempo.