Le parole dell'ex calciatore del Palermo e del tecnico rosanero

Andrea Belotti, ex calciatore del Palermo, allenato da Sinisa Mihajlovic al Torino, sui social media ha commentato la scomparsa del tecnico serbo all’età di 53 anni a causa della leucemia che gli era stata diagnosticata nel 2019.

Belotti, oggi attaccante della Roma ha scritto: “Mister, sei stato un guerriero fino alla fine, lasci un vuoto immenso nella vita di chiunque abbia avuto l’onore di incrociarti nel suo cammino”.

E ancora: “Mi hai insegnato tanto e mi hai fatto crescere sia come uomo che come calciatore, mai dimenticherò il tuo carisma, la tua forza e la tua determinazione. Buon viaggio Mister: l’hai vinta tu questa battaglia, perché per l’ennesima volta hai dimostrato come si affronta anche il più terribile degli avversari, senza mai tirarsi indietro”.

Il ricordo di Eugenio Corini, allenatore del Palermo

Anche il tecnico del Palermo, Eugenio Corini, in apertura di conferenza stampa pre partita, ha voluto esprimere un ricordo del collega scomparso: “”Mi fa piacere rivolgere un pensiero a Sinisa, un grande giocatore e un grande allenatore. In questi tre anni e mezzo ha affrontato con forza d’animo e coraggio la malattia. Ci tengo a rivolgere un pensiero a lui, salutarlo e rivolgere un pensiero affettuoso a tutta la sua famiglia”.

I funerali di Sinisa Mihajlovic si svolgeranno lunedì prossimo, 19 dicembre, a Roma, alle 11.00, presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Piazza Esedra.