Oggi si può giocare anche da cellulare tramite app

Il mondo dei casinò è qualcosa che da sempre affascina e cattura. Sin dai primi esemplari di slot machine nell’America di qualche secolo fa, fino ad oggi quando si gioca anche da cellulare tramite app, esso riscuote grande successo. Le regole fondamentali dei diversi giochi sono rimaste pressoché le medesime, ma di fatto questo non ha determinato, a quanto pare, l’annoiarsi dei giocatori che nei secoli ci sono sempre stati.

A cambiare e a rendere tutto nuovo sono le grafiche, i colori, le musiche che trasportano il player in una dimensione ogni volta differente. Nelle slot machine, per esempio, gioco d’eccellenza del casinò, si passa da ambientazioni tecnologiche, quasi futuristiche in alcuni casi, a quelle relative all’Antica Grecia o all’Antico Egitto o ancora alle versioni più vintage in imitazione dei primi esemplari di questo apparecchio.

Dove si trovano oggi le slot?

Le slot machine oggi le troviamo fisicamente solo in luoghi dedicati, specialmente dopo le ultime norme uscite nel nostro Paese che ne hanno ridotto molto il numero di esemplari. I casinò fisici, dopotutto, in Italia oggi si contano sulle dita di una mano.

È per questo che gli amanti di questo gioco dal sapore “di ieri” molte volte ricorrono alle slot machine online. I siti web dedicati a questi giochi sono innumerevoli, ma è importante cercare quelli sotto tutela dell’AAMS per giocare in sicurezza. Slotgallinaonline ne è un esempio: questo sito offre tutti i giochi di slot gratis, quindi per puro divertimento.

In questa chiave moderna si potrebbe pensare che in fondo non ci si possa divertire molto, ma in realtà non è così perché chi le struttura presta molta attenzione ai dettagli grafici, musicali e agli effetti speciali così da dare al gioco una propria anima. È chiaro che le vecchie macchinette “mangiamonete” dell’Ottocento, come la prima Liberty Bell, aveva un fascino tutto proprio.

Qual è il fascino di questi apparecchi?

Chi non ha mai giocato a questo gioco si potrebbe chiedere come mai ha avuto così tanto successo. In realtà non è il fatto di vincere denaro, a differenza di quello che molti potrebbero pensare. Originariamente la Liberty Bell, che al tempo riscosse subito grande successo, erogava caramelle e consumazioni gratuite al bar. L’incentivo, quindi, non era sicuramente la chiave del gioco. Quello che piuttosto affascina è la semplicità delle slot machine e il fatto di poter partecipare senza doverci mettere grande impegno o qualche competenza specifica. In sostanza il gioco è rilassante e leggero.

Le possibilità di vincita sono dichiaratamente limitate, quindi di fatto si tratta di un gioco “onesto” e con il quale già dal principio si sa, di conseguenza, che è quindi opportuno giocare con moderazione. Grande appeal lo hanno le grafiche e il design, che sono spesso mantenute anche nelle versioni digitalizzate, come anticipato. Queste, tuttavia, non sono mai casuali, ma si può vedere come ricorrano determinati colori, come il rosso, l’oro, il blu frutto di studi psicologici e di marketing. A completare l’opera ci sono musiche che accompagnano ogni “mossa” del giocatore, come la colonna sonora di una piccola storia.