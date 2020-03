Problemi per la Rai

Il coronavirus ha ‘contagiato’ anche I Soliti Ignoti, il quiz show di successo di Raiuno, condotto da Amadeus. Come riportato da Repubblica, infatti, il famoso e molto seguito programma della Rai ha rischiato di non andare in onda per gli effetti dell’epidemia.

A renderlo noto è stato Stefano Coletta, direttore di Raiuno, che ha parlato di «48 ore di difficoltà. Ora è tutto a posto». Il problema è sorto tra martedì e mercoledì scorsi per la mancanza degli ‘ignoti’, ovvero dei personaggi centrali del programma televisivo.

Sostanzialmente per due motivi: gli ignoti del Nord Italia hanno cominciato a scarseggiare sia per la paura del contagio che per i limiti imposti dai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quelli del Sud Italia, invece, hanno rinunciato alla partecipazione in Tv per il timore del coronavirus, dovendosi necessariamente spostare.

Il quiz show dei Soliti Ignoti, quindi, ha rischiato di non andare in onda, con ovvie conseguenze economiche, per la carenza di puntate registrate. Alla fine, però, si è risolto con lo stratagemma della scelta degli ignoti provenienti dal Centro Italia.

Tuttavia, il problema potrebbe ripresentarsi e non solo perché i contagi continuano ad essere registrati. Infatti, stando alle nuove disposizioni del Consiglio dei Ministri, la Rai sta pensando di misurare la febbre a ogni elemento del pubblico e di richiedere un certificato che attesti la provenienza per escludere quelli delle zone rosse. Insomma, la Tv di Stato potrebbe riscontrare gli stessi problemi che Mediaset ha già da diversi giorni, ovvero l’assenza di pubblico negli studi, contribuendo così a un clima decisamente surreale durante le trasmissioni.