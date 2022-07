Incidente aereo in Somalia

Un aereo della Jubba Airways, compagnia aerea somala, si è capovolto durante un atterraggio a Mogadascio. L’incidente è avvenuto oggi, lunedì 18 luglio. Tutte le 30 persone a bordo del volo, partito dalla città di Baidoa, sono state soccorse. Non ci sono state vittime, soltanto qualche ferito.

Nelle immagini condivise sui social media e dalla stamp locale si nota l’aereo, un Fokker 50, ribaltato sulla pista d’atterraggio e circondato da fumo nero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare alcuni piccoli incendi.

Stando a una prima ricostruzione, l’incidente è stato causato da una forte raffica di vento durante l’atterraggio, che ha causato l’urto dell’ala sinistra con la pista. A causa della perdita del carburante, il velivolo ha cominciato a prendere fuoco.

Come accennato, tutti i passeggeri sono riusciti ad abbandonare in fretta l’aereo e non ci sono state vittime ma solo tre feriti.

L’ala sinistra e il motore si trovavano sulla pista, a pochi metri dal resto dell’aereo, confermando la versione che, per qualche motivo, si è staccata dalla fusoliera.

Jubba Airways ha confermato l’assenza di vittime. La Somail Civil Aviation Authority (SCAA) indagherà sull’incidente per chiarire le dinamiche ed eventuali responsabilità.