È successo in provincia di Sondrio

Michele Buga, 60 anni è morto, travolto da una valanga.

Il 60enne, originario della Romania, era tornato in montagna per recuperare i suoi due cani, sorpresi dalla tormenta sulle montagne dell’Alta Valle Spluga e rimasti in quota. Il dramma è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, martedì 10 gennaio, nei pressi di Madesimo, in provincia di Sondrio, a circa 2000 metri.

L’uomo nella serata di sabato scorso aveva chiesto aiuto perché durante un’escursione con i suoi due husky era stato sorpreso dal maltempo e aveva perso l’orientamento. I soccorritori erano riusciti anche a rintracciare i cani ma non erano riusciti a farsi seguire sino al Paese, una volta accertato che l’uomo era salvo.

Ieri la decisione di riportare a a casa, a Ballabio (Lecco), i suoi due cani ma è stato travolto da una slavina. Difficoltose le operazioni di recupero della salma del 60enne.