Operazione militare in Siberia

Le forze speciali russe hanno organizzato un’operazione militare per arrestare un ex vigile urbano che guida una setta in Siberia sostenendo di essere Gesù Cristo. Ne dà notizia il Daily Mail.

Sergei Torop – noto come Vissarion – e il suo più stretto collaboratore Vadim Redkin, un ex musicista rock, sono stati arrestati e portati via sotto scorta armata.

Torop, 59 anni, è un ex coscritto dell’Armata Rossa e vigile urbano che ha affermato di essere la reincarnazione letterale del figlio di Dio.

Gli agenti russi hanno effettuato una operazione in stile militare con quattro elicotteri e dozzine di truppe armate pesantemente, prendendo d’assalto un complesso chiamato Sun City (città del sole). L’operazione ha coinvolto la Guardia nazionale russa, una forza al comando di Vladimir Putin.

Il comitato investigativo russo ha riferito che la setta è stata indagata per avere usato «violenza psicologica», causando ad alcuni seguaci «gravi danni alla loro salute». Sergey Torop e altri due leader della setta, Vadim Redkin e Vladimir Vedernikov, sono stati arrestati nel blitz. Sono anche indagati per «aver causato gravi danni fisici a due o più persone».

Torop e Redkin «sono stati caricati su elicotteri e portati via in una direzione sconosciuta», ha riportato la stampa locale. Non è chiaro se altri seguaci del culto siano stati arrestati. Il gruppo – a cui è vietato fumare e alcol – è in Siberia da anni e non si sa il motivo per cui le autorità russe abbiano agito così massicciamente.

La setta sostiene di avere 5mila seguaci, di cui centinaia vivrebbero in capanne di legno a Sun City, a Petropavlovka, circa 2.600 miglia a est di Mosca.

Torop dirige la Chiesa dell’ultimo Testamento e ha scritto un ‘sequel della Bibbia’ in dieci volumi. Tre anni fa il leader della setta ha detto alla BBC: «Abbiamo una scuola di nobili fanciulle qui. Stiamo preparando le ragazze a diventare future mogli, future spose per uomini degni. Devono capire di non elevarsi al di sopra dell’uomo, di non essere orgogliose della sua indipendenza ma di essere timide, poco appariscenti e deboli».

Torop si è sposato due volte e ha avuto sei figli e vive, anzi viveva, in un confortevole chalet, al contrario dei suoi seguaci. Ha affermato di essere stato mandato da Dio sulla Terra per insegnare all’umanità i mali della guerra e i danni provocati all’ambiente. Torop ha anche sostituito il Natale con la data del suo primo sermone, il 18 agosto, affermando che Maria, la madre di Gesù, è anche sua madre. Si è appreso che ha seguaci anche in Germania e in altri Paesi europei…