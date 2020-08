Semplici regole da seguire

Le sopracciglia incidono in modo significativo sul viso e sull’espressione, risultando particolarmente importanti anche per lo sguardo. Che siano folte e naturali o sottili e ben definite, in ogni caso è importante saperle tenere in ordine per contare sempre su un aspetto curato, sensuale e femminile.

Una delle cose a cui prestare maggiore attenzione, nel momento in cui si sistemano le sopracciglia è evitare di stravolgerne la struttura e la forma. Sbagliare la curva dell’arcata con una depilazione troppo accentuata o disegnare male la linea delle sopracciglia può alterare completamente l’espressione del viso. È opportuno quindi prendersi cura delle sopracciglia senza mai esagerare nel trasformarne l’aspetto.

Semplici regole da seguire

Non può esserci una forma ideale e perfetta per tutti: le sopracciglia vanno valorizzate e sistemate in base a quella che è la forma del viso e alle proporzioni complessive tra fronte, occhi e naso, o si corre il rischio di non dare il giusto risalto ai propri tratti distintivi e non riuscire a metterli in luce.

Ecco allora come avere sopracciglia perfette.

Il primo trucco è misurare spazi e distanze, nel senso letterale del termine. Utilizzando una matita per occhi si possono segnare sulle sopracciglia, l’inizio più vicino al naso, il punto più alto in cui il sopracciglio si incurva e la fine. Una volta individuate le tre posizioni si disegna una leggera linea curva che le unisca, mantenendosi lungo il bordo inferiore. Tale linea rappresenta la curvatura naturale rispetto alla quale si può togliere con le pinzette la peluria di troppo, ossia quella non compresa lungo l’arco tracciato.

La forma delle sopracciglia dipende dai tratti del viso

Definito l’arco da seguire, si possono sistemare le sopracciglia nella forma più idonea ai lineamenti del proprio viso.

Se i tratti sono marcati e tendenzialmente spigolosi l’ideale è optare per una forma arrotondata, che non abbia un arco troppo netto. Questa linea illumina l’occhio e ammorbidisce i tratti del viso. Sul viso allungato stanno meglio sopracciglia ad angolo che alzano l’occhio affinando i lineamenti. Tale forma è consigliata anche in caso di occhi piccoli o tendenti all’ingiù. Per un viso dalla forma regolare, l’ideale sono sopracciglia ad angolo arrotondato che apre l’occhio e sottolinea i tratti del viso.

La forma arcuata, con sopracciglia tendenzialmente curvate verso il basso, valorizza le guance e si adatta molto su chi ha zigomi piccoli. Chi ha viso lungo e fronte alta dovrebbe scegliere sopracciglia dritte o con un arco molto leggero, magari da tenere folte e naturali, perfette per valorizzare gli occhi più grandi.

I trucchi giusti

Una volta trattate le sopracciglia si può renderle più regolari con una matita per gli occhi. Per prima cosa vanno pettinate, poi si traccia una linea leggera che intensifica il colore naturale e infine si passa un sottile strato di cipria per stabilizzare il disegno. Attenzione a non usare una matita troppo scura per non appesantire i lineamenti.

Le sopracciglia non andrebbero mai depilate troppo spesso per evitare che si assottiglino troppo e andrebbe evitato uno spazio troppo ampio ai lati del naso. Detto questo non resta che scegliere i make-up migliori per valorizzarle al massimo. I cosmetici L’Oréal sono il top in termini di risultato e qualità. Provali subito!