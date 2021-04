Ritrovati dei detriti

La marina indonesiana ha comunicato di non essere più alla ricerca dei sopravvissuti del sottomarino scomparso giovedì scorso, 22 aprile, perché sono stati trovati elementi che indicano che l’imbarcazione è affondata. A bordo c’erano 53 persone.

Il capo della marina Yudo Margono ha dichiarato che le persone coinvolte nella missione di salvataggio hanno recuperato oggetti come parti di una piastra per i siluri, una bottiglia di grasso usata per il periscopio e tappeti da preghiera.

Le autorità indonesiane hanno spiegato che il sottomarino era scomparso al largo delle coste di Bali e che è ufficialmente affondato, senza speranza di trovare i sopravvissuti. I funzionari hanno anche confermato che la fornitura di ossigeno per i 53 membri dell’equipaggio si è esaurita oggi.

Per i soccorsi era stato anche allertato un aereo da ricognizione statunitense, un P8 Poseidon, pronto ad unirsi alla ricerca insieme a 20 navi indonesiane, una nave da guerra australiana dotata di sonar e quattro aerei indonesiani.

Il presidente indonesiano Joko Widodo aveva ordinato ogni sforzo per localizzare il sottomarino e ha chiesto agli indonesiani di pregare per la sopravvivenza dell’equipaggio.

Per quanto concerne il petrolio trovato in superficie, si pensa che sia fuoriuscito da una fessura nel serbatoio del carburante o che l’equipaggio lo abbia rilasciato per ridurre il peso del sottomarino così da tentare la riemersione.