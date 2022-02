Triplice omicidio in Spagna

Un 15enne è stato arrestato a Elche, in Spagna, perché ha sparato ai genitori e al fratello di 10 anni, uccidendoli, dopo una lite sui voti bassi a scuola.

Il triplice omicidio è avvenuto martedì scorso, 8 marzo, in un’abitazione del quartiere di Algoda, nella città spagnola.

Stando a quanto ricostruito, la vicenda potrebbe avere avuto origine da una lite accesa tra il giovane e la madre che, per punizione, gli avevano spento il Wi-Fi così da non potere più accedere a internet perché non voleva fare i compiti.

Come riportato dalla stampa spagnola, il giovane ha allora preso il fucile da caccia del padre e ha ucciso la madre. Il fratello, spaventato, ha tentato di fuggire ma il 15enne ha colpito a morte anche lui. Poi, quando il padre è tornato al lavoro, il figlio gli ha sparato contro.

Dopo avere vissuto per alcuni giorni con i cadaveri dei suoi familiari, conducendo una vita ‘normale’, il 15enne è crollato quando un vicino lo ha fermato e gli ha chiesto notizie dei genitori. Il giovane ha poi confessato il triplice omicidio alla Polizia.