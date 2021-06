A sparare un uomo con problemi psichici

Colpi d’arma da fuoco in strada ad Ardea, vicino a Roma. Tantissime le chiamate arrivate al 112 che ha attivato i soccorsi.

Dalle primissime informazioni sembra che a sparare sia stato un uomo che si è poi allontanato. Colpiti due bambini e un anziano, tutti morti. Sul posto i carabinieri di Ardea, Anzio e Pomezia che hanno avviato ricerche.

I carabinieri avrebbero individuato l’uomo che ha sparato in strada. L’uomo si è barricato in un appartamento di un quartiere.

L’anziano e uno dei due bambini feriti a colpi di arma da fuoco sono morti mentre il secondo bambino è deceduto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarli ma non c’è stato nulla da fare.

L’assessore regionale alla Sanintà, Alessio D’Amato, in merito alla sparatoria, ha detto: «Ho avuto una prima relazione dalla Direzione Sanitaria dell’Ares 118. I nostri operatori sono sul posto con due elicotteri, due ambulanze e un’automedica per soccorrere le persone coinvolte nella sparatoria fra cui due bambini di 3 e 8 anni. La situazione rappresentata è gravissima e sono in costante aggiornamento con i nostri soccorritori».

Sui social tanti appelli come questo: «Attenzione. Tutti chiusi in casa c’è una persona che spara nel consorzio». E ancora: «Rimanete a casa! Sembra ci sia una persona armata che gira per Colle Romito».