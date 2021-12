Uno speciale di Talk Sicilia, il format di politica, cultura e società ideato da blogsicilia.it e distribuito in collaborazione con le testate online del network Digitrend, tutto dedicato all’oroscopo. Andrà in onda venerdì 30 dicembre alle ore 18.00 sia su Facebook che sulle pagine dei giornali online protagonisti di Talk Sicilia.

Lucia Arena, la ormai storica astrologa della nostra testata a colloquio con il giornalista Piero Messina, con la partecipazione straordinaria di Marcello Mordino. Tutti allegramente a fare le pulci alle stelle del 2022 in modo per quanto possibile scanzonato. Tutti i segni dello zodiaco commentati in modo informale grazie alla competenza dell’astrologa siciliana più nota con il supporto sempre garbato ed estremamente ironico del postino siciliano più amato da Maria de Filippi e dai suoi spettatori.

In questo stralcio che pubblichiamo, il solo segno dello Scorpione, uno dei più fortunati per il 2022 secondo gli esperti.

