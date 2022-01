La storia di Black Depression

Ha speso qualcosa come 15.000 euro per trasformare la sua faccia in una sorta di puzzle, alterando per sempre il suo aspetto. Non si conosce il vero nome di questo ventottenne tedesco che si fa chiamare Black Depression e che mostra attraverso il suo profilo su Instagram mostra le varie tappe di una trasformazione non ancora completa.

Al sito inglese Jam Press, specializzato nel raccogliere e raccontare le storie di personaggi alquanto freaks, ha raccontato di voler portare la sua trasformazione estetica a livelli più estremi.

I tatuaggi sul viso a forma di pezzi di puzzle, tutti colorati, o il piercing alle guance, infatti, non sono i soli interventi visibile. Black Depression racconta di aver cominciato a venti anni con la scissione della punta della lingua.

Il giovane tedesco, che ha ora 28 anni, si è fatto rimuovere parti dei lobi delle orecchie e si è fatto tingere la sclera, ossia la parte bianca del bulbo oculare che circonda la pupilla, con un colorante nero. Non contento, il giovane si è pure fatto ricoprire le corone di denti con uno strato di titanio.

Qualunque sarà il prossimo intervento, di certo il ventottenne non passa certamente inosservato…